Спасатели задействуют вертолёт для поисков пропавших в горах КЧР туристок

Спасатели планируют использовать вертолёт МЧС России для поисков двух туристок, пропавших в горах Карачаево-Черкесии. Как сообщил начальник поисково-спасательного отряда Сергей Мыльников, борт будет задействован, если позволят погодные условия. Это значительно облегчит поиски.

Туристический маршрут, по которому шли девушки, не является сложным. Однако из-за большого количества снега обнаружить следы пока не удалось. Группа спасателей, вышедшая со стороны Теберды, уже преодолела два перевала, но следов не нашла. Восемь человек, работающие из Архыза, обследовали Архызское седло — также безрезультатно.

Напомним, в Карачаево-Черкесии спасатели ищут двух туристок, которые накануне должны были завершить поход в Зеленчукском районе. К операции привлекли около 15 сотрудников МЧС. Девушки зарегистрировали маршрут заранее. В карточке были указаны два участка, которые сейчас проверяют поисковые группы. О том, что туристки не могут найти выход к населённому пункту, спасателям сообщили их родители. Поиски продолжаются.