Иран заявил, что предпринимал необходимые оборонительные меры против США и не наносил ударов по территории ОАЭ. Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства Исламской Республики.

В ведомстве отвергли утверждения Абу-Даби о запусках ракет и беспилотников из Ирана в сторону Объединённых Арабских Эмиратов. Подчёркивается, что действия иранских вооружённых сил в этот период были направлены исключительно на нейтрализацию «злонамеренных шагов США».

Ранее экс-советник Пентагона Жасмин Эль-Гамаль заявила, что удары Ирана по ОАЭ загоняют Эмираты в замкнутую спираль эскалации, где каждое новое нападение лишь укрепляет связи Абу-Даби с Вашингтоном и Тель-Авивом. На начальном этапе конфликта именно Эмираты взяли на себя главный удар, и чем откровеннее они декларировали партнёрство с Америкой и Израилем, тем чаще иранская сторона начинала рассматривать их как законную цель.