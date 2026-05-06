Фигуранту дела о попытке покушения на Трампа предъявили четвёртое обвинение

Коулу Томасу Аллену, обвиняемому в попытке убийства президента США Дональда Трампа, официально предъявили новое обвинение. Речь идёт о вооружённом нападении на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обвинительное заключение.

Всего Аллену вменили четыре статьи. Среди них попытка убийства президента США, вооружённое нападение на сотрудника полиции при исполнении обязанностей, использование огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.

«Около 25 апреля 2026 года в округе Колумбия обвиняемый Коул Томас Аллен умышленно с использованием смертельного и опасного оружия — дробовика — совершил насильственное нападение, запугивание и препятствование В.Г. (имя не раскрывается. — Прим. Life.ru), сотруднику и служащему правительства США, во время исполнения им своих служебных обязанностей и в связи с их выполнением», — говорится в документе.

Инцидент произошёл 25 апреля во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Мероприятие впервые посетил Трамп за оба президентских срока. Подозреваемого задержали на месте. Сейчас Аллен находится под стражей.

Ранее федеральный суд в США поставил под сомнение законность условий содержания Коула Томаса Аллена. Поводом для разбирательства стали жалобы защиты на чрезмерно жёсткие меры. Адвокаты заявили, что Аллена без достаточных оснований поместили под наблюдение как человека с риском суицида. На заседании судья Зия Фаруки отметил, что даже участников штурма Капитолия 6 января 2021 года не содержали в таких условиях. Он обратил внимание на утверждения о фиксации обвиняемого системой из пяти точек.