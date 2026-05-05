В США судья извинился перед обвиняемым по делу о покушении на Трампа

Федеральный суд в США поставил под сомнение законность условий содержания Коула Томаса Аллена, обвиняемого в вооружённом нападении во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Поводом для разбирательства стали жалобы защиты на чрезмерно жёсткие меры, применённые к арестованному, сообщает CNN.

Адвокаты заявили, что Аллена без достаточных оснований поместили под наблюдение как человека с риском суицида и держат в следственном изоляторе Вашингтона в слишком жёстких условиях.

На заседании федеральный судья в США Зия Фаруки заявил, что за годы работы рассматривал десятки дел, связанных с участниками штурма Капитолия 6 января 2021 года, однако, по его словам, даже с ними не обращались так, как сейчас с Алленом. Судья обратил внимание на утверждения защиты о том, что обвиняемого полностью зафиксировали системой из пяти точек.

Во время слушаний Фаруки отдельно высказался о событиях 6 января, напомнив, что помилование не стирает сам факт произошедшего и не меняет его места в истории. Кроме того, судья распорядился передать Аллену Библию, о которой тот просил ранее. Как сообщил адвокат, до этого один из охранников делился с ним отрывками из Священного Писания.

«Мне жаль. Через что бы вы ни прошли, я приношу извинения за это сейчас», — сказал судья Аллену.

После заседания прокурор округа Колумбия Джанин Пирро раскритиковала слова судьи. По её мнению, обвиняемый в попытке покушения на президента не должен рассчитывать на особое отношение в тюрьме.

«Добро пожаловать в Вашингтон, округ Колумбия, где мировой судья Фаруки считает, что обвиняемый, вооружённый до зубов и пытающийся совершить покушение на президента, имеет право на привилегированное обращение в тюрьме по сравнению с любым другим обвиняемым», — пишет Пирро.

Ранее прокурор Жанин Пирро заявила, что обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Коул Аллен не страдает психическими отклонениями и действовал осознанно. Аллен из Калифорнии работал учителем. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне. Мотивы поступка учителя пока не раскрываются, но следствие склоняется к версии, что это была спланированная акция, а не порыв больного сознания.