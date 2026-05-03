Генпрокурор округа Колумбия: Обвиняемый в покушении на Трампа «не безумен»
Дональд Трамп перед последним покушением. Обложка © Х / remarks
Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Коул Аллен не страдает психическими отклонениями и действовал осознанно. Об этом заявила генеральный прокурор округа Колумбия Жанин Пирро.
«Он далеко не безумен... Это человек, у которого не было психотического срыва», — заверила Пирро в эфире CNN.
Подозреваемым является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По данным СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне. Это заявление генпрокурора может иметь серьёзные последствия для дела: если экспертиза подтвердит вменяемость Аллена, ему грозит максимальное наказание без поблажек.
Мотивы поступка учителя пока не раскрываются, но следствие склоняется к версии, что это была спланированная акция, а не порыв больного сознания. Психиатрическая экспертиза ещё не завершена, однако позиция обвинения уже ясна: они не допустят защиты на основе невменяемости. Судебные слушания по делу начнутся в ближайшее время.
Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа, прогремели выстрелы. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен целился в сотрудников администрации, сам Трамп был эвакуирован, но не в первую очередь из-за его любопытства. В Кремле отметили, что президент РФ Путин всегда осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь глав государств.
