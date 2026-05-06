Эксперт BSW Дагделен призвала отправить Мерца в отставку

Член Бундестага Германии внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен выступила с жёсткой критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца, заявив о необходимости его отставки спустя год после вступления в должность. Как она пишет в соцсети X, канцлера надо отправить «в пустыню».

«Год правления Мерца в Бундестаге. Его «достижения» на данный момент: накопление рекордных долгов на перевооружение и удары по самым обездоленным. Мы должны работать больше и платить больше, чтобы Blackrock-Мерц мог раздавать миллиарды оружейным конгломератам вроде Rheinmetall и украинским олигархам», — пишет Дагделен.

Она осудила продолжение военной поддержки Израиля на фоне конфликта с Ираном и боевых действий в секторе Газа. Также она упрекнула канцлера в заискивании перед президентом США Дональдом Трампом.

«Самое время отправить этого самого непопулярного главу правительства в мире в пустыню!» — заключила политик.

Напомним, в Берлине 1 мая произошли массовые акции протеста. Тысячи жителей Германии вышли на улицы Берлина, требуя отставки канцлера Фридриха Мерца. Протестующие заполнили проезжую часть, заблокировав движение по центральным улицам. В руках у них были плакаты с антимилитаристской символикой и призывами. Один из активистов сообщил, что участники акции подготовили петицию для канцлера. Под документом уже подписались 125 тысяч человек.