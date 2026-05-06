Боевики «Боко Харам»* атаковали базу в Чаде, погибли 23 военных

Террористическая атака произошла на военную базу Барка Толором в районе озера Чад. Боевики группировки «Боко Харам»* убили 23 солдат. Об этом сообщает Radio France Internationale со ссылкой на вооружённые силы Чада.

Ещё 26 военнослужащих получили ранения в ходе нападения. Генеральный штаб армии Чада подтвердил информацию об атаке. Военные смогли отразить нападение и нейтрализовать большое количество боевиков. В ходе боя армия захватила часть техники террористов. Сейчас военнослужащие проводят зачистку территории рядом с базой. Президент Чада Махамат Идрис Деби выразил соболезнования семьям погибших. Он назвал их героями. Глава государства также посетил раненых солдат, которых доставили в столицу Нджамену для лечения.

Ранее кровавая разборка произошла в Чаде из-за доступа к колодцу. Представитель правительства в регионе Вади-Фира Брахим Исса Гальмайе сообщил AFP, что разговор двух семей на повышенных тонах перерос в вооружённое столкновение с участием десятков людей. В итоге погибли минимум 42 человека. По данным International Crisis Group, только за три года с 2021 по 2024-й жертвами подобных междоусобиц на востоке Чада стали более тысячи человек, ещё около двух тысяч получили ранения.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.