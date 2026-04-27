Спор двух семей из-за колодца унёс жизни 42 человек в Чаде

Кровавая разборка произошла в Чаде из-за доступа к колодцу. Представитель правительства в регионе Вади-Фира Брахим Исса Гальмайе сообщил AFP, разговор двух семей на повышенных тонах перерос в вооружённое столкновение с участием десятков людей. В итоге — минимум 42 убитых.

«Конфликт вспыхнул после спора двух семей из-за колодца. Погибли по меньшей мере 42 человека», — сказал он.

По данным International Crisis Group, только за три года (с 2021 по 2024-й) жертвами подобных междоусобиц на востоке Чада стали более тысячи человек, ещё около двух тысяч были ранены.

Чад сталкивается с острым кризисом доступа к чистой питьевой воде, вызванным сочетанием сурового засушливого климата, быстрого усыхания озера Чад (сократившегося на 90% с 1960-х годов) и крайне неразвитой инфраструктуры. Изменение климата приводит к многолетним засухам и опустыниванию, в то время как внутренние конфликты и нашествия боевиков разрушают системы водоснабжения и вынуждают миллионы людей покидать свои дома, что создаёт дополнительную нагрузку на немногочисленные источники.

В результате более половины населения не имеет регулярного доступа к безопасной воде, что ведёт к вспышкам болезней (таких как холера и диарея), высокой детской смертности и ожесточённым конфликтам между фермерами и скотоводами из-за скудных водных ресурсов.

