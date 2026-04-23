Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 08:18

Чудом выбрались живыми: что пришлось пережить нашим геологам в плену у африканских боевиков

Освобождённый из плена в Африке геолог рассказал об условиях содержания

Олег Грет и Юрий Юров. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Освобождённый из плена в Мали геолог Юрий Юров рассказал о тяжёлых условиях, в которых он и его коллега Олег Грет находились с июля 2024 года. Также он раскрыл журналистам подробности об их с напарником самочувствии.

Юрий Юров о кошмарной жизни в плену африканских радикалов. Видео © Пятый канал

По словам Юрова, отношение со стороны захватчиков было бесчеловечным. Часть времени мужчины находились практически под открытым небом в условиях сильной жары, их морили голодом и держали на цепи.

«Голод и цепи, да, было такое. Полгода где-то сидели», — вспоминает геолог в разговоре с Пятым каналом.

Он отметил, что питание было скудным — иногда одну порцию еды делили на несколько человек. Воду при этом доставляли регулярно. Также Юров сообщил, что в определённый период вместе с ними удерживали ещё нескольких иностранцев.

«Первое время мы жили там впятером. К нам пристегнули ещё троих китайцев», — добавил геолог.

После освобождения российские военные оперативно вывезли мужчин из зоны, где находились боевики, а затем доставили в госпиталь. Сейчас оба пострадавших находятся под наблюдением врачей. У самого Юрова сохраняются проблемы с самочувствием, а у его коллеги состояние более тяжёлое. Геолог пояснил, что у Грета есть подозрения либо на инфаркт, либо на инсульт. По словам Юрова, на солнце там сейчас около плюс пятидесяти градусов, и находиться в таких условиях невозможно.

Освобождённый из плена в Мали геолог Юров не хочет возвращаться на Украину

Напомним, двое сотрудников российской геологоразведочной компании, похищенные радикалами в 2024 году, были вызволены из неволи «Африканским корпусом» ВС РФ. Пострадавших — Юрия Юрова и Олега Грету — доставили на лечение в Подмосковье.

Юрий Лысенко
