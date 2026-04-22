Освобождённый из плена в Мали геолог Юров не хочет возвращаться на Украину

Вызволенный из плена малийских радикалов геолог Юрий Юров не хочет вовзвращаться на Украину, несмотря на наличие гражданства республики. По словам освобождённого, «так получилось», что его семья осела в Одессе, хотя он и супруга родились в России.

«Нет. Пока нет. Пока ничего не закончится. У нас все здесь, мои родители здесь, жены родители тоже здесь», — сказал Юров.