22 апреля, 05:38

Освобождённый из плена в Мали геолог Юров не хочет возвращаться на Украину

Юрий Юров. Обложка © Telegram / Минобороны России

Юрий Юров. Обложка © Telegram / Минобороны России

Вызволенный из плена малийских радикалов геолог Юрий Юров не хочет вовзвращаться на Украину, несмотря на наличие гражданства республики. По словам освобождённого, «так получилось», что его семья осела в Одессе, хотя он и супруга родились в России.

«Нет. Пока нет. Пока ничего не закончится. У нас все здесь, мои родители здесь, жены родители тоже здесь», — сказал Юров.

Появилось видео с освобождёнными в Мали заложниками

Напомним, «Африканский корпус» ВС РФ освободил из плена радикальной группировки двух сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных в плен в 2024 году. Юрия Юрова и Олега Грету уже доставили в Подмосковье. Юров делился с журналистами жуткими подробностями о жизни в неволе: он голодал и полгода жил на цепи.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Матвей Константинов
