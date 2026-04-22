Освобождённый из плена в Мали геолог Юров не хочет возвращаться на Украину
Юрий Юров. Обложка © Telegram / Минобороны России
Вызволенный из плена малийских радикалов геолог Юрий Юров не хочет вовзвращаться на Украину, несмотря на наличие гражданства республики. По словам освобождённого, «так получилось», что его семья осела в Одессе, хотя он и супруга родились в России.
«Нет. Пока нет. Пока ничего не закончится. У нас все здесь, мои родители здесь, жены родители тоже здесь», — сказал Юров.
Напомним, «Африканский корпус» ВС РФ освободил из плена радикальной группировки двух сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных в плен в 2024 году. Юрия Юрова и Олега Грету уже доставили в Подмосковье. Юров делился с журналистами жуткими подробностями о жизни в неволе: он голодал и полгода жил на цепи.
