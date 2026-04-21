Появилось видео с освобождёнными в Мали заложниками
Обложка © Telegram / Минобороны России
Появилось видео с освобождёнными в Мали заложниками, захваченными террористами в 2024 году. Об этом сообщили в Минобороны России.
Один из освобождённых поблагодарил участников операции, отметив высокий профессионализм и скорость действий. Он рассказал, что находились они в Африке по работе в российской компании и занимались геологоразведкой. После восстановления мужчины хотят вернуться к профессиональной деятельности.
Как уже сообщал Life.ru, в Мали в ходе специальной операции освобождены двое заложников, захваченных террористами в 2024 году. После освобождения у них выявили серьёзные проблемы со здоровьем. Заложников планируют доставить в Москву для лечения и реабилитации.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.