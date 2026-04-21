Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 19:05

Освобождённые в Мали заложники доставлены в Подмосковье

Обложка © Минобороны РФ

Самолёт с освобождёнными в Мали сотрудниками российской геологоразведочной компании приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда».

Речь идёт о двух мужчинах, захваченных в Нигере в 2024 году и освобождённых военнослужащими «Африканского корпуса». Один из них — гражданин России Олег Грет 1962 года рождения, второй — гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения.

Появилось видео с освобождёнными в Мали заложниками

Как уже сообщал Life.ru, в Мали в ходе специальной операции освобождены двое заложников, захваченных террористами в 2024 году. Они находятся в состоянии сильного истощения и имеют ряд заболеваний. В Москве им предстоит пройти лечение и курс реабилитации. Медицинская помощь уже организована.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Мали
  • Минобороны РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar