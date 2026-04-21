Освобождённые в Мали заложники доставлены в Подмосковье

Самолёт с освобождёнными в Мали сотрудниками российской геологоразведочной компании приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда».

Речь идёт о двух мужчинах, захваченных в Нигере в 2024 году и освобождённых военнослужащими «Африканского корпуса». Один из них — гражданин России Олег Грет 1962 года рождения, второй — гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения.

Как уже сообщал Life.ru, в Мали в ходе специальной операции освобождены двое заложников, захваченных террористами в 2024 году. Они находятся в состоянии сильного истощения и имеют ряд заболеваний. В Москве им предстоит пройти лечение и курс реабилитации. Медицинская помощь уже организована.