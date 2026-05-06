Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Иван Шныр сбежал, прихватив с собой средства, украденные у военнослужащих, а также разворованные деньги самой армии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

Ранее украинский пленный Александр Кучинский рассказал о тяжёлых условиях, в которых находились бойцы ВСУ в окружении. По его словам, последние две недели у них почти не было еды. Кучинский заявил, что военные питались комбикормом, который находили в свиных кормушках. Воду приходилось добывать под крышей ангара через слой стекловаты. Кучинский также заявил, что те, кто находился рядом с ним, не хотели воевать.