5 мая, 23:17

Украинский полковник Шныр сбежал с украденными у военнослужащих деньгами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Иван Шныр сбежал, прихватив с собой средства, украденные у военнослужащих, а также разворованные деньги самой армии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Скандально известный депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила информацию о бегстве командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныра, которого сняли с занимаемой должности после освобождения группировкой «Север» посёлка Ветеринарное», — сообщил источник.

Как полагает Безуглая, беглому полковнику, вероятно, позволили забрать так называемый «общак» — накопленные преступным путём деньги. Последний раз Шныр выходил на связь с территории Львовской области.

Ранее украинский пленный Александр Кучинский рассказал о тяжёлых условиях, в которых находились бойцы ВСУ в окружении. По его словам, последние две недели у них почти не было еды. Кучинский заявил, что военные питались комбикормом, который находили в свиных кормушках. Воду приходилось добывать под крышей ангара через слой стекловаты. Кучинский также заявил, что те, кто находился рядом с ним, не хотели воевать.

Виталий Приходько
