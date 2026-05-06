Заповеди трассы: Эксперт раскрыл лайфхаки дальнобойщиков, которые спасут отпуск и нервы в долгой дороге

В длительных рейсах дальнобойщики сталкиваются с постоянными срывами графика, закрытыми точками и необходимостью быстро принимать решения в условиях неопределённости. Об этом Life.ru рассказал предприниматель и эксперт в области логистики, экспедирования и цифровизации транспортной отрасли, основатель ГК «Маршал» Михаил Белоусов.

Жизнь в рейсе — это постоянная работа в условиях неопределённости: график срывается, точки закрываются, отдых приходится искать на ходу, а решения принимать быстро и без права на ошибку. За романтикой трасс и ощущением свободы скрывается очень жёсткая реальность. И именно в этой среде формируется набор простых, но крайне устойчивых привычек, которые легко перенести в повседневную жизнь. Михаил Белоусов Предприниматель и эксперт в области логистики, экспедирования и цифровизации транспортной отрасли, основатель ГК «Маршал»

По словам эксперта, ключевой принцип работы в дороге — готовность к сбоям системы. Для этого у водителей сформирован «набор автономности», включающий воду, продукты длительного хранения, зарядные устройства, power bank, наличные деньги, документы с копиями и базовые лекарства. Задача такого комплекта — обеспечить возможность продолжать движение независимо от внешних условий.

Особое внимание уделяется аптечке. В неё входят обезболивающие и жаропонижающие средства, препараты от давления и пищевых расстройств, антисептики, бинты и пластыри, а также индивидуальные лекарства. Такой подход рассматривается как заранее закрытая базовая медицинская потребность.

«Ещё одна ключевая привычка — всегда иметь запасные сценарии. У дальнобойщика нет единственного плана: если одна заправка закрыта — есть следующая, если стоянка занята — заранее известно, куда ехать дальше. Это снижает стресс и убирает эффект «тупика». В повседневной жизни это означает простое правило: любое важное действие лучше иметь минимум в двух вариантах», — подчёркивает специалист.

Собеседник Life.ru также выделил подход к отдыху. В условиях рейса невозможно ориентироваться на идеальный момент для сна, поэтому используются короткие окна восстановления: 10–20 минут тишины, короткие остановки и микро-сон. Такой режим формирует навык восстановления малыми интервалами, который, по его словам, применим и вне профессиональной среды.

Белоусов также обратил внимание на контроль ранних признаков усталости. К ним относятся снижение концентрации внимания, раздражительность и появление мелких ошибок. Основной принцип поведения в таких случаях — не доводить состояние до критического. Ещё одним аспектом является управление энергией внимания. В рейсе водители стремятся минимизировать количество лишних решений: заранее определены точки питания, заправки и отдыха. Сокращение числа микровыборов позволяет сохранить концентрацию.

В маршрутах изначально закладываются задержки, связанные с пробками, погодными условиями и очередями. Поэтому график формируется с запасом 20–30%, что не связано с пессимизмом, а является способом повышения устойчивости системы и снижения стрессовой нагрузки.

«Это профессия, где человек постоянно живёт в условиях неопределённости. Поэтому все привычки здесь максимально практичные — они про безопасность, устойчивость и снижение ошибок. И именно поэтому они легко применимы в обычной жизни», — заключил эксперт.

