Привычная схема уходит в прошлое: Какие правила начали действовать на АЗС в мае

С 1 мая на российских автозаправочных станциях начали действовать обновлённые регламенты. Об этом пишет портал 110km.ru.

Главное изменение — переход на безналичный расчёт. Карты, смартфоны и мобильные сервисы становятся основными инструментами для платежей. Купюры по-прежнему принимают, но только через отдельные кассы и исключительно по предоплате. Знакомая многим схема «сначала залить полный бак» больше работать не будет.

Усиливается и контроль за подозрительными транзакциями. Оплата одним пластиком несколько раз подряд, дробные платежи или попытка использовать чужую карту без PIN-кода попадут под пристальное внимание. Площадки подстраиваются под требования банков и Росфинмониторинга.

Меняется сам порядок нахождения на территории АЗС. Регламенты чётко запрещают использовать мобильные телефоны у колонок, обязывают глушить двигатель и фиксировать автомобиль. За соблюдением этих норм проследят не только устройства видеонаблюдения, но и персонал заправок.

Отдельно прописаны требования к таре. Заливать горючее теперь разрешат лишь в сертифицированные ёмкости со специальной маркировкой. Пластиковые бутылки и канистры без опознавательных знаков окажутся под запретом.

Автомобилистам, оплачивающим всё онлайн, новшества не доставят хлопот. Тем же, кто привык рассчитываться наличными, придётся заранее определять нужную сумму. За нарушение правил или попытку использовать неподходящую ёмкость последует отказ в обслуживании. Традиционных касс станет меньше, их место займут терминалы самообслуживания.

