Никакого йода и ваты: Водителям назвали ошибки в автоаптечке, которые могут стоить здоровья

В состав автомобильной аптечки, согласно приказу Минздрава, входят перевязочные материалы, инструменты, устройство для искусственного дыхания и изотермическое покрывало. Но типовой набор можно улучшить. Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов в беседе с Life.ru дал советы по сбору идеальной аптечки для машины.

Типовые аптечки обычно содержат только базовые средства для экстренной помощи. Так, в них часто кладут обычный резиновый жгут — он хорошо пережимает вены, но при артериальном кровотечении может оказаться недостаточно эффективен. Лучше заменить его на жгут турникетного типа, например CAT. Алексей Панов Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Вместо ваты, которая прилипает к ране, учёный советует положить гемостатические салфетки с хитозаном. Для охлаждения травмы пригодится химический криопакет. Для промывания глаз или ран лучше использовать изотонический раствор 0,9% — обычная вода из-за разницы осмотического давления может повредить ткани.

Йод и зелёнку в машину класть не стоит: на свету и при нагреве они разлагаются. Взамен Панов рекомендует хлоргексидин — он стабилен в широком диапазоне температур. Важно: после вскрытия флакона его нужно использовать в течение срока, указанного производителем (обычно до 30 дней).

Для дальних поездок полезно добавить репелленты от насекомых, средства от укачивания (драмина, авиамарин), препараты для ЖКТ (сорбенты, средства от диареи и изжоги), термометр и солнцезащитный крем. Если среди пассажиров есть хронические больные — их индивидуальные лекарства.

Хранить препараты лучше в оригинальной упаковке, а блистеры и флаконы дополнительно поместить в герметичные пакеты с силикагелем — он вытягивает влагу и конденсат, которые появляются при перепадах температур. Особенно это важно для бумажных блистеров: бумага впитывает влагу и отдаёт её таблеткам, ускоряя их разрушение.

Проверять сроки годности учёный советует не по календарю, а при каждой смене сезонной резины — так легче запомнить. Полезно подписывать на каждом флаконе с антисептиком дату вскрытия.

Бардачок и багажник — не лучшие места для аптечки: летом температура там достигает 50–60 градусов.

«Оптимальный вариант — поместить аптечку в пенопластовый контейнер или сумку-холодильник без аккумуляторов холода: пенопласт будет работать как термобуфер, замедляя нагрев и смягчая мороз», — заключил собеседник Life.ru.