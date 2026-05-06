Россия обсуждает с Бангладеш поставки нефтепродуктов

Российские компании и представители Бангладеш ведут переговоры о возможных поставках отечественных нефтепродуктов в южноазиатскую республику. Такой информацией делится газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в Дакке.

В диппредставительстве уточнили, что бангладешская сторона выразила заинтересованность в импорте на фоне мирового энергетического кризиса и острого дефицита энергоресурсов в стране. В настоящее время профильные отечественные компании обсуждают детали с партнёрами из Бангладеш. Помимо нефтяной сферы, есть потенциал и для взаимодействия в газовой отрасли.

Ранее сообщалось, что Россия нарастит нефтедобычу в июне по сравнению с маем на 62 тысячи баррелей в сутки. Показатель достигнет 9,762 миллиона баррелей в день. В мае максимально разрешённый объём добычи составлял 9,699 миллиона баррелей.