5 мая, 23:43

Россия обсуждает с Бангладеш поставки нефтепродуктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazev vasily

Российские компании и представители Бангладеш ведут переговоры о возможных поставках отечественных нефтепродуктов в южноазиатскую республику. Такой информацией делится газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в Дакке.

В диппредставительстве уточнили, что бангладешская сторона выразила заинтересованность в импорте на фоне мирового энергетического кризиса и острого дефицита энергоресурсов в стране. В настоящее время профильные отечественные компании обсуждают детали с партнёрами из Бангладеш. Помимо нефтяной сферы, есть потенциал и для взаимодействия в газовой отрасли.

Силуанов: Рост цен на нефть может принести России дополнительные 200 млрд

Ранее сообщалось, что Россия нарастит нефтедобычу в июне по сравнению с маем на 62 тысячи баррелей в сутки. Показатель достигнет 9,762 миллиона баррелей в день. В мае максимально разрешённый объём добычи составлял 9,699 миллиона баррелей.

Виталий Приходько
