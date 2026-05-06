В Грузии задержали чиновника Минфина по подозрению в шпионаже

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о задержании чиновника Минфина страны по делу о шпионаже в интересах иностранной разведки. О ходе расследования на брифинге рассказал первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе.

Согласно следствию, задержанный на протяжении длительного времени собирал сведения и передавал их зарубежным спецслужбам. Для обмена данными, по версии следствия, использовались зашифрованные каналы коммуникации, а личные встречи проходили в разных местах.

Среди переданных материалов были сведения о политической и экономической ситуации в стране, деятельности правоохранительных органов и структур безопасности, а также данные, касающиеся этнических и религиозных меньшинств. Кроме того, как утверждается, фигурант участвовал в создании информационных площадок для взаимодействия с представителями СМИ и формирования сети сбора разведывательных сведений.

Мотивом этой деятельности, как предполагается, было получение финансовой выгоды. Уголовное дело расследуется по первой части статьи 314 УК Грузии. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

А ранее Вена выслала трех российских дипломатов, признав их персонами нон грата. Австрийские власти заподозрили дипмиссию в использовании антенн для шпионской деятельности. На крыше здания заметили конструкции, похожие на «леса антенн». В результате трое дипломатов были вынуждены покинуть страну. С 2020 года Австрия выслала уже 14 российских дипломатов.