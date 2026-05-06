Отказаться нельзя: Три железных правила, чтобы не превратиться из свидетеля в обвиняемого

В жизни любого человека может наступить момент, когда его вызывают в полицию или следственный комитет для дачи показаний в качестве свидетеля. На первый взгляд задача проста — рассказать всё, что известно, и помочь следствию. Однако на практике, предупреждает адвокат Станислав Вершинин, неверная фраза или опрометчивое поведение способны превратить свидетеля в подозреваемого или даже обвиняемого. В беседе с Life.ru эксперт перечислил ключевые правила, которые помогут защитить свои права и не попасть в беду.

Первое и главное правило — помните о своём праве не свидетельствовать против себя. Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право не давать показания, которые могут быть использованы против него самого. Это означает, что вы обязаны отвечать только на вопросы, касающиеся того, что вы видели или слышали в отношении других лиц. Если же вопрос касается ваших личных действий, местонахождения или знаний в момент совершения преступления, вы вправе отказаться от ответа, сославшись на статью 51 Конституции. Адвокат Станислав Вершинин

Очень важно не пытаться лгать или искажать факты — за это предусмотрена уголовная ответственность (ст. 307 УК РФ). Лучше промолчать, чем дать ложные показания.

«Следует быть особенно осторожным с наводящими вопросами, например: «А вы сами не причастны? Расскажите на всякий случай, вы же свидетель, бояться нечего». В таких случаях лучше сразу заявить о своём праве не отвечать, чтобы не дать следствию повод переквалифицировать ваш статус», — добавил эксперт.

Второе правило — никогда не давать показания без присутствия адвоката. Закон (часть 5 статьи 189 УПК РФ) гарантирует свидетелю право приходить на допрос с защитником. Адвокат контролирует законность действий следователя, не позволит подписать пустые или составленные с ошибками документы и поможет не наговорить лишнего в стрессовой обстановке. Не стоит бояться, что просьба о присутствии адвоката вызовет раздражение у следователя — это законная гарантия безопасности и спокойствия свидетеля во время допроса.

Если следователь предлагает «провести беседу без протокола» или «быстро обойтись без формальностей», это должно насторожить, подчёркивает специалист. Такие методы часто используют, чтобы получить неофициальные показания, которые потом оформят с искажениями.

Третье правило — внимательно читать протокол допроса перед подписью. Этот документ фиксирует все сказанное, и подпись означает согласие с содержанием. Очень важно внимательно читать каждую страницу протокола перед тем, как подписывать его. Не следует подписывать документ, если в нём содержатся фразы, которые свидетель не произносил, или формулировки, которые могут трактоваться как признание вины или участия в преступлении.

«Обратите внимание на формулировки «со слов свидетеля установлено участие…» или любые утверждения, которые выходят за рамки ваших реальных показаний. Если вы обнаружили неточности или искажения, требуйте внести письменные замечания в протокол. Это поможет защитить ваши права и предотвратить использование недостоверной информации против вас в дальнейшем», — отметил адвокат.

Подпись под протоколом означает согласие с его содержанием, поэтому не стоит торопиться и подписывать документ без тщательной проверки. Если вы чувствуете, что не можете разобраться в юридических тонкостях, следует попросить адвоката помочь с анализом протокола.

Стать свидетелем в уголовном деле — это не просто формальность, а серьёзный юридический статус, который требует внимательности и осознанного подхода. Следователь, вызывая вас на допрос, уже может подозревать вашу причастность к преступлению, и ваша задача — не дать этому подозрению перерасти в обвинение. Соблюдение трёх простых правил поможет вам сохранить свои права и избежать ненужных проблем с законом.

