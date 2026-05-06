Затянул гайки: Врачи 40 минут снимали болты, стянувшие пенис вьетнамца

Врачи во Вьетнаме провели срочную операцию 38-летнему мужчине, который около месяца носил на половом органе металлические болты, вызвавшие серьёзные повреждения тканей. Об этом случае сообщило издание Bao Lao Dong.

27 апреля пациента доставили в Центральную многопрофильную больницу города Кантхо. При поступлении медики диагностировали выраженную деформацию полового члена, сильный отёк и наличие двух металлических шестигранных болтов, стянувших орган.

Согласно врачам, один из болтов находился примерно в одном сантиметре от основания органа, второй — на расстоянии около пяти сантиметров. Диаметр каждого составлял около трёх сантиметров, толщина — около одного сантиметра. После обследования врачи урологического и нефрологического отделений провели экстренный консилиум и приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Операцию возглавил заведующий отделением.

Специалисты отметили, что из-за жёсткой металлической конструкции и длительного сдавливания стандартные способы извлечения применить было невозможно. Для удаления креплений пришлось использовать ручной резак. Операция продолжалась около 40 минут. После снятия металлических предметов врачи выявили язвенные поражения кожи, кровотечение и участки некротизированной ткани, возникшие из-за длительного нарушения кровоснабжения.

Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное: он находится в сознании. Выписка ожидается в ближайшие дни. По словам заведующего Чыонг Конг Тханя, подобные случаи относятся к категории неотложной хирургии, поскольку любое кольцеобразное инородное тело на гениталиях способно быстро перекрыть кровоток. Врачи также предупредили, что самостоятельные попытки снять подобные предметы с помощью плоскогубцев, пил или других острых инструментов могут лишь усугубить положение.

А ранее в Исландии 50-летний мужчина решился на увеличение полового органа при помощи «уколов красоты», но всё закончилось длительным лечением, потерей потенции и едва ли не ампутацией. Пациенту вкололи гиалуроновую кислоту, что создавало эффект объёма в «нужном месте». Однако через месяц начались проблемы. Мужчина почувствовал боль в области паха, а общий вид его «достоинства» стал менее привлекательным.