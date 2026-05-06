Посол Нечаев обвинил Германию в подготовке к военному противостоянию с Россией

Российский посол в Германии Сергей Нечаев обвинил ФРГ в ускоренной милитаризации. По его словам, Берлин фактически готовится к вооружённому столкновению с Москвой. Соответствующее заявление дипломат сделал во время общения с газетой «Известия».

«Характерно, что, открещиваясь от обвинений в превращении в страну вооружённого конфликта на Украине, Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны, увеличение бундесвера и безудержное накачивание военной сферы бюджетными и заёмными средствами», — высказался посол.

Напомним, в апреле нынешнего года ФРГ впервые в своей истории официально приняла новую военную доктрину. В этом документе сформулирована задача создать самую мощную армию во всей Европе к 2039 году. При этом Российская Федерация прямо обозначена в стратегии как «главная угроза».

Ранее Life.ru писал о том, что надежды Германии на размещение американских ракет большой дальности для сдерживания России рушатся. Вывод тысяч американских военных из Германии, инициированный президентом США Дональдом Трампом, ставит под удар переброску в Европу крылатых ракет «Томагавк» — ключевого элемента этих планов.