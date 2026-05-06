День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 01:19

Генерал Попов рассказал о новой тактике ракетно-дроновых ударов по Украине

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал об особенностях новой тактики российских комбинированных ударов по объектам на территории Украины. Во время общения с сайтом MK.Ru он пояснил, что атаки не носят равномерного характера, а распределяются в зависимости от функционального назначения регионов.

Так, на севере основными целями являются объекты логистики, на востоке — фронтовые подразделения, в центре — пункты управления, а на юге — пусковые установки и портовая инфраструктура. Генерал также отметил, что удары наносятся сериями.

«А в серии — несколько прилётов. Иногда три-пять, а иногда и более десяти по одной точке или району», — подчеркнул Попов.

Армия России уничтожила корабль ВМС Украины «Подолье» в порту Одессы
Армия России уничтожила корабль ВМС Украины «Подолье» в порту Одессы

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёты ударных беспилотников бригады «Варяг» уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в тылу ВСУ. По данным ведомства, комплекс средней дальности обнаружили во время разведки в тыловом районе противника. После этого по цели нанесли удар с применением высокоточного оружия большой дальности. В Минобороны уточнили, что поражение цели подтверждено кадрами объективного контроля.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar