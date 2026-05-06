Рубио заявил о десяти погибших моряках из-за блокады Ормузского пролива

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из-за блокады Ормузского пролива погибли не менее десяти моряков. Об этом он сказал, выступая на брифинге в Белом доме, передаёт Fox News.

«Они — лёгкая мишень, они изолированы, они голодают, они уязвимы. И по крайней мере 10 моряков уже погибли из-за действий гражданских судов», — заявил Рубио.

Он уточнил, что первые жертвы среди моряков появились ещё до начала операции «Проект Свобода». Рубио также заявил, что Вашингтон намерен противостоять Тегерану и использовать военные возможности для защиты собственных интересов и партнёров. При этом он подчеркнул, что действия американских сил в Ормузском проливе носят оборонительный характер.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о временной приостановке миссии «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, был достигнут определённый прогресс в переговорах с Тегераном. Также это касается «просьб» Пакистана и других стран.