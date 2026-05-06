ВМС Китая испытали комплекс ПВО для перехвата беспилотников

Военно-морские силы Китая завершили проверку нового корабельного комплекса ПВО, разработанного для защиты от беспилотных летательных аппаратов. О завершении испытательного цикла сообщило издание South China Morning Post, ссылаясь на материал Центрального телевидения Китая.

Согласно CCTV, тестирование проходило в районе Бохайского моря. Финальный этап подтвердил, что новый комплекс соответствует всем требованиям, предъявляемым к вооружению такого класса, и готов к дальнейшему использованию в составе флота.

Во время испытаний система отработала перехват нескольких беспилотников, действовавших по усложнённому сценарию. Аппараты выполняли атаку на предельно малой высоте и использовали технологии снижения радиолокационной заметности. Испытания включали сложную электромагнитную обстановку и попытки скрытого прорыва на сверхмалой высоте.

А ранее в России разработали дрон-перехватчик «Болт» для борьбы с массированными атаками беспилотников. Новый БПЛА должен стать более дешёвым средством отражения налётов по сравнению с классическими системами ПВО. «Болт» запускается из транспортно-пускового контейнера после получения сигнала от радиолокационных станций. Затем аппарат в автоматическом режиме летит в заданный район.