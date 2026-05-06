Размещение огневых точек и складов в зданиях школ и детских садов практикуют украинские подразделения. Об этом рассказал замкомандира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии с позывным Топаз, пишет РИА «Новости».

Офицер пояснил, что данные о таких действиях поступают регулярно через радиоперехват. В одном из случаев боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) провели сбор личного состава в школе во время каникул. Российские специалисты записали и проанализировали переговоры. Противник намеренно выбирает социальные объекты для организации складов и встреч. Такой метод позволяет прикрываться гражданскими лицами. Топаз отметил, что схема не нова и фиксируется систематически.

«Военнослужащие ВСУ, они всегда выбирают такие социальные объекты, инфраструктурные, детские сады, школы. Собираются там, сбор у них там происходит каких-то материальных средств, склады какие-то они организуют. Защищаются, прикрываются они живыми людьми, делают для себя щит из живых людей», — резюмировал военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали школу во Владимировке после отказа директора пустить военных. Об этом сообщил беженец Николай Шевченко. По его словам, военнослужащие просили разрешение разместиться в учебном заведении. Директор отказала, после чего произошёл конфликт. Собеседник уточнил, что спустя некоторое время произошли взрывы. В результате здание школы оказалось полностью разрушено. Позднее, по его словам, стало известно о ракетном обстреле объекта.