Три человека погибли при ударе США по судну наркоторговцев

Американские военные нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. Инцидент произошёл во вторник, 5 мая. Об этом сообщило Южное командование ВС США на своей странице в социальной сети X.

Пентагон показал кадры ликвидации трёх человек на судне в Тихом океане. Видео © X / U.S. Southern Command

Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков. Командование заявило об использовании судна для наркотрафика. В результате удара погибли три человека. Американские военнослужащие не пострадали. Операция «Южное копьё» (Southern spear) по борьбе с наркокартелями началась в ноябре прошлого года. Её объявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее американские военные нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. По данным Южного командования ВС США, катер якобы перевозил наркотики. В результате операции погибли три человека. По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединённая оперативная группа «Южное копьё» нанесла смертоносный удар по судну. Военные США пояснили, что решение приняли на основе разведданных. Судно двигалось по известному маршруту контрабанды наркотиков в регионе.