6 мая, 02:42

Суд продлил арест футболисту Секачу, который обвиняется в убийствах

Даниил Секач на футбольном поле. Обложка © Telegram / Молодёжный «Урал»

Столичный суд продлил арест футболисту клуба «Урал-2» Даниилу Секачу, обвиняемого в убийстве и разбое, на месяц. Об этом пишет РИА «Новости».

«Меру пресечения Секачу продлили до 14 июня 2026», — заявил источник.

Напомним, Даниил Секач 13 марта, выполняя указания злоумышленников, проник в квартиру на Строгинском бульваре. Получив адрес и инструкции, Секач под диктовку кураторов вскрывал сейф, а затем избил и зарезал вернувшуюся хозяйку. Вместе с несовершеннолетней он оставался в квартире с телом погибшей всю ночь. Обвинения спортсмену включают статью об изнасиловании.

Ранее был задержан один из кураторов разбойного нападения на Строгинском бульваре. Следователи установили, что 19-летний подозреваемый действовал по поручению организаторов преступления и подыскал курьеров, а затем координировал их действия.

