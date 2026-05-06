За сутки военные «Запада» уничтожили 82 тяжёлых квадрокоптера ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, за сутки потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) от действий подразделений составили 82 тяжёлых боевых квадрокоптера и 47 пунктов управления беспилотной авиацией.
Расчёты ПВО и мобильные огневые группы также уничтожили 99 беспилотников самолётного типа, два снаряда РСЗО HIMARS (США) и шесть барражирующих авиабоеприпасов врага.
Помимо этого, как сообщил начальник пресс-центра, ликвидированы 17 наземных робототехнических комплексов ВСУ.
Ранее российский разведывательный беспилотник, барражировавший над акваторией одесской гавани, засвидетельствовал уничтожение кораблей украинских военно-морских сил, находившихся в порту Одессы. На кадрах объективного контроля видно, как патрульный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытается укрыться за кормой более крупного судна, пришвартованного у пирса. Таким образом украинские военные моряки фактически использовали гражданское судно в качестве живого щита. Однако устремившаяся вниз на катер «Герань» уже захватила цель и поразила её без промаха.
