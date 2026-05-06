Голливудский актёр Джон Малкович получил гражданство Хорватии

Голливудский актёр Джон Малкович официально получил хорватское гражданство. Об этом 5 мая объявил председатель правительства Хорватии Андрей Пленкович в своём аккаунте в соцсети X.

«Мы поприветствовали Джона Малковича, <…> мы рады, что он с гордостью поддерживает свои хорватские корни», — говорится в публикации главы кабмина.

Пленкович также добавил, что долгая карьера артиста и его успехи в искусстве служат огромным источником вдохновения для подрастающего поколения.

Ранее сообщалось, что вратарь норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» россиянин Никита Хайкин официально стал гражданином Норвегии. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сульбаккен в комментарии NRK заявил, что теперь Хайкин будет оцениваться наравне с другими кандидатами на попадание в состав на чемпионат мира 2026 года.