«Север» за сутки лишил ВСУ 65 тяжёлых октокоптеров
65 тяжёлых боевых октокоптеров R-18 и 61 пункт управления беспилотной авиацией потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки от действий группировки «Север», доложил начальник пресс-центра Василий Межевых.
Также ликвидированы 142 БПЛА самолётного типа, квадроцикл, 4 мотоцикла и 6 наземных робототехнических комплексов противника.
Ранее замкомандира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии с позывным Топаз рассказал, что ВСУ практикуют размещение огневых точек и складов в зданиях школ и детских садов. Офицер пояснил, что данные о таких действиях поступают регулярно через радиоперехват. В одном из случаев боевики Вооружённых сил Украины провели сбор личного состава в школе во время каникул. Российские специалисты записали и проанализировали переговоры. Противник намеренно выбирает социальные объекты для организации складов и встреч. Такой метод позволяет прикрываться гражданскими лицами.
