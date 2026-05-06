«Север» за сутки лишил ВСУ 65 тяжёлых октокоптеров

Ранее замкомандира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии с позывным Топаз рассказал, что ВСУ практикуют размещение огневых точек и складов в зданиях школ и детских садов. Офицер пояснил, что данные о таких действиях поступают регулярно через радиоперехват. В одном из случаев боевики Вооружённых сил Украины провели сбор личного состава в школе во время каникул. Российские специалисты записали и проанализировали переговоры. Противник намеренно выбирает социальные объекты для организации складов и встреч. Такой метод позволяет прикрываться гражданскими лицами.