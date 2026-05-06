Выборы в парламент Гагаузии, запланированные на 21 июня, отменены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Назначенные на 21 июня выборы в Народное собрание Гагаузии отменили. Регион не успевает подготовиться к голосованию из-за препятствий со стороны центральных властей Молдавии. Об этом сообщил вице-председатель парламента Георгий Лейчу, пишет ТАСС.

Лейчу пояснил, что все сроки для проведения выборов уже прошли. Даже при гипотетическом снятии блокировок со стороны Кишинёва подготовка к голосованию невозможна. Новую дату назначат после завершения переговоров с центральными властями. Участники процесса заинтересованы в скорейшем преодолении кризиса.

Депутаты Гагаузской автономии ранее отменили выборы, назначенные на 22 марта. Информацию о новом сроке голосования или альтернативных решениях не обнародовали. Глава региона Евгения Гуцул заявляла о политическом давлении со стороны Молдавии. Она призвала внимательно отнестись к выборам в законодательный орган автономии.

