Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) от действий подразделений на трёх направлениях за сутки составили 11 пунктов управления беспилотниками и 8 терминалов спутниковой связи Starlink.

На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях подразделения беспилотных систем поразили 11 антенн связи и беспилотников, 8 наземных робототехнических комплексов. Кроме того, уничтожены 39 блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ, а также сбиты 10 вражеских дронов.

Ранее российский разведывательный беспилотник, барражировавший над акваторией одесской гавани, засвидетельствовал уничтожение кораблей украинских военно-морских сил, находившихся в порту Одессы. На кадрах объективного контроля видно, как патрульный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытается укрыться за кормой более крупного судна, пришвартованного у пирса. Таким образом украинские военные моряки фактически использовали гражданское судно в качестве живого щита. Однако устремившаяся вниз на катер «Герань» уже захватила цель и поразила её без промаха.