6 мая, 03:44

Группировка войск «Восток» уничтожила опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Операторы беспилотников группировки войск «Восток» совместно с экипажами танков Т-80БВМ уничтожили сеть скрытых укреплённых позиций украинских подразделений на Запорожском направлении. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«В результате огневого налёта фортификационные сооружения разрушены. Находившаяся в опорных пунктах живая сила ВСУ ликвидирована, оборонительные порядки боевиков на данном участке существенно ослаблены», — отчитались в ведомстве.

Обнаружить замаскированные пункты удалось во время воздушного наблюдения. Расчёты беспилотников зафиксировали сеть оборонительных объектов и огневых позиций, размещённых в лесных полосах. После получения координат командование направило к району танковые экипажи. Т-80БВМ нанесли удары осколочно-фугасными снарядами.

Подразделения Южной группировки уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ

Ранее Life.ru писал, что потери Вооружённых сил Украины от действий подразделений «Запада» составили 82 тяжёлых боевых квадрокоптера и 47 пунктов управления беспилотной авиацией. Расчёты ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 99 вражеских беспилотников, два снаряда HIMARS и шесть барражирующих боеприпасов. Также уничтожены 17 наземных роботизированных комплексов ВСУ.

Тимур Хингеев
