День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 04:04

Пушилин: Киев подкупил «азовцев»* для устранения угрозы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев подкупил «азовцев»*, чтобы исключить потенциальную угрозу для своей власти. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По утверждению главы ДНР, часть боевиков «Азова»* получила недвижимость и после этого изменила свою позицию, отказавшись от прежней идеологической риторики и публично поддержав действующую украинскую власть.

«Они одиозных нивелировали, которые могли бы принести определённого рода угрозу», — сказал Пушилин. В то же время политик отметил, что не видит предпосылок для масштабных восстаний на Украине.

ВСУ размещают позиции и склады в школах и детсадах, чтобы создать «живой щит»
ВСУ размещают позиции и склады в школах и детсадах, чтобы создать «живой щит»

А ранее в Купянском районе Харьковской области украинские военнослужащие устроили вооружённый мятеж. В результате бунта был ликвидирован офицер из «Азова»*. В ходе конфликта между военнослужащими погиб заместитель командира штурмовой роты капитан Сергей Маловичко, известный под позывным Старшина. Мятеж возник из-за отказа группы солдат подчиняться приказу, что было вызвано некомпетентностью командира.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar