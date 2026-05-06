Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев подкупил «азовцев»*, чтобы исключить потенциальную угрозу для своей власти. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По утверждению главы ДНР, часть боевиков «Азова»* получила недвижимость и после этого изменила свою позицию, отказавшись от прежней идеологической риторики и публично поддержав действующую украинскую власть.

«Они одиозных нивелировали, которые могли бы принести определённого рода угрозу», — сказал Пушилин. В то же время политик отметил, что не видит предпосылок для масштабных восстаний на Украине.

А ранее в Купянском районе Харьковской области украинские военнослужащие устроили вооружённый мятеж. В результате бунта был ликвидирован офицер из «Азова»*. В ходе конфликта между военнослужащими погиб заместитель командира штурмовой роты капитан Сергей Маловичко, известный под позывным Старшина. Мятеж возник из-за отказа группы солдат подчиняться приказу, что было вызвано некомпетентностью командира.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.