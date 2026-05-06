На 90-м году жизни скончался заслуженный архитектор России Олег Кошкин

На 90-м году жизни скончался заслуженный архитектор России, академик Российской академии художеств (РАХ) Олег Кошкин. Об этом сообщил президент РАХ Василий Церетели.

«Ушёл из жизни заслуженный архитектор России Олег Александрович Кошкин. Он был вице-президентом и главным учёным секретарём президиума Российской академии художеств, академиком отделения архитектуры РАХ», — написал Церетели в Telegram-канале.

По словам главы РАХ, вклад Кошкина в отечественную культуру огромен. Он был удостоен государственных наград, профессиональных премий и пользовался заслуженным признанием коллег и общества. Церетели особо подчеркнул феноменальную работоспособность Кошкина, его умение сплачивать людей и находить верные выходы в самых сложных ситуациях.

Олег Кошкин родился 20 апреля 1937 года в Москве. В 1956 году он окончил Московский архитектурный техникум, а спустя десять лет — вечернее отделение Московского института городского хозяйства и строительства. С 1992 по 2000 год архитектор руководил московским отделением Международной академии архитектуры. С 1998 года он был советником Российской академии архитектуры и строительных наук. В 2008 году Кошкин вошёл в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме, а с 2013 года стал академиком Международной академии архитектуры в Москве.

За долгую профессиональную карьеру он был отмечен государственными наградами: орденом «Знак Почёта», орденом Почёта, орденом Дружбы и почётной грамотой президента РФ. В 2015 году ему присвоили звание заслуженного архитектора России.

