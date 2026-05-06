Умер звезда слэшера «Спящий лагерь» Джонатан Тирстен

На 61-м году жизни скончался американский актёр Джонатан Тирстен, исполнивший роль Рикки Томаса в фильме-слэшере «Спящий лагерь». Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на брата актёра.

Брат актёра Уильям сообщил, что Джонатан Тирстен умер у себя дома в Нью-Джерси неделю назад. В настоящее время выясняется причина смерти артиста.

Актёр появился в двух частях серии «Спящий лагерь» («Возвращение в спящий лагерь» и «Спящий лагерь 4»), а также сыграл маньяка в фильме «Идеальный дом». Эта роль принесла ему три награды за лучшую мужскую роль.