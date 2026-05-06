Умер звезда слэшера «Спящий лагерь» Джонатан Тирстен
Обложка © Wikipedia / Jonathan Tiersten
На 61-м году жизни скончался американский актёр Джонатан Тирстен, исполнивший роль Рикки Томаса в фильме-слэшере «Спящий лагерь». Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на брата актёра.
Брат актёра Уильям сообщил, что Джонатан Тирстен умер у себя дома в Нью-Джерси неделю назад. В настоящее время выясняется причина смерти артиста.
Актёр появился в двух частях серии «Спящий лагерь» («Возвращение в спящий лагерь» и «Спящий лагерь 4»), а также сыграл маньяка в фильме «Идеальный дом». Эта роль принесла ему три награды за лучшую мужскую роль.
2 мая в возрасте 67 лет ушёл из жизни Юрий Жучков — бывший солист легендарной советской рок-группы «Земляне». Прощание с музыкантом пройдёт 6 мая в Барнауле, куда он вернулся после распада коллектива и где прожил последние годы. Life.ru вспоминает музыканта, чей голос звучал на всех радиостанциях Советского Союза в лучшие годы группы.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.