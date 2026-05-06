Во Владивостоке задержали главу филиала «Нацрыбресурс»

Во Владивостоке суд отправил под домашний арест руководителя Приморского филиала ФГУП «Нацрыбресурс», которого подозревают в превышении должностных полномочий при использовании федерального имущества. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Задержание главы Приморского филиала «Нацрыбресурса».

Нарушения выявили в ходе надзора за состоянием портовой инфраструктуры. Проверка показала, что один из объектов — пирс рейдовых перевозок в районе Чуркинской переправы — продолжал использоваться коммерческой структурой даже после прекращения действия договора аренды. Ранее сооружение было передано ООО «Альбатрос» для эксплуатации, однако обязательства по инвестициям, включая ремонт, выполнены не были. В результате договорные отношения расторгли в судебном порядке.

Несмотря на это, доступ к объекту фактически сохранился. По данным надзорного органа, контроль со стороны филиала ФГУП оказался недостаточным, и компания продолжила работу на пирсе, предоставляя услуги по швартовке и техническому обслуживанию судов за плату. Сумма ущерба, причинённого государству, превысила 2 млн рублей.

Материалы проверки направили в следственные органы транспортного СК. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершённом из корыстной или иной личной заинтересованности. Фигурант задержан. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 16 суток. Подозреваемый признал вину.

