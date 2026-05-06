Дмитриев предупредил о нарастающем авиационном кризисе и его последствиях

Массовые отмены авиарейсов по всему миру могут стать сигналом более серьёзных проблем в экономике. Такое мнение в соцсети Х выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«В мае отменено 12 тысяч перелётов. Как и предсказывалось, мировой авиационный шок распространяется быстро и является предвестником более жёстких потрясений в других секторах», — написал он.

Ранее сообщалось, что мировые перевозчики продолжают урезать полётные программы на фоне стремительного удорожания авиационного топлива. В ближайшее время пассажиры могут чаще сталкиваться с отменами и корректировками расписаний на разных направлениях.