Число жертв отравлений «дьявольски красивой» маньячки выросло до шести

Ким Соёнг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ h_svms

Следствие по делу молодой жительницы Сеула, подозреваемой в серии отравлений мужчин, выявило новые эпизоды преступлений. Об этом сообщило издание «Чунъанъ ильбо».

21-летнюю Ким Соёнг задержали 19 февраля по подозрению в покушении на убийство трёх человек. По версии следствия, она угощала знакомых напитками с добавлением сильнодействующих седативных веществ. Двое пострадавших скончались, третий смог выжить и обратился в правоохранительные органы. Его показания стали ключевыми для возбуждения уголовного дела.

После задержания фигурантка получила неожиданную популярность в соцсетях. Некоторые пользователи высказывали ей сочувствие, оправдывая внешностью и обсуждая её внешние данные. В ходе дальнейшей работы полиция установила, что пострадавших могло быть больше, чем считалось изначально. Сейчас речь идёт как минимум о шести эпизодах.

Как выяснили следователи, первый подтверждённый случай произошёл ещё в октябре 2025 года. Ранее считалось, что серия началась позже. По данным правоохранителей, схема оставалась неизменной: девушка приглашала мужчин на встречи и добавляла в их напитки опасные дозы лекарств. В связи с этим ей могут предъявить новые обвинения.

«Я просто хочу умереть»: Опубликовано письмо «дьявольски красивой» серийной убийцы из Сеула

Ранее фигурантка дела обратилась с покаянным письмом перед первым судебным заседанием. В послании она выразила сожаление о произошедшем, однако детали обращения раскрыты не были. При этом защита допускает, что обвиняемая может придерживаться версии о случайном характере произошедшего.

