6 мая, 06:02

Спецподразделение «Горыныч» ликвидировало группы операторов дронов ВСУ в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Управление ФСБ по ДНР отчиталось об успешной ликвидации двух вражеских диверсионных групп в Константиновке. Операцию провели бойцы антитеррористического подразделения с говорящим названием «Горыныч».

Сначала силовики засекли в небе украинские тяжёлые дроны «Баба-Яга». Затем специалисты отследили маршруты полётов этих беспилотников и вышли на след их операторов.

Вычислив координаты, бойцы «Горыныча» вскрыли позиции противника. Обе группы диверсантов были полностью уничтожены.

Ранее Life.ru писал, что потери Вооружённых сил Украины от действий подразделений «Запада» составили 82 тяжёлых боевых квадрокоптера и 47 пунктов управления беспилотной авиацией. Расчёты ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 99 вражеских беспилотников, два снаряда HIMARS и шесть барражирующих боеприпасов. Также уничтожены 17 наземных роботизированных комплексов ВСУ.

Дарья Денисова
