Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес послевоенного устройства ФРГ. В своей статье для RT политик заявил, что реальная денацификация в этой стране по сути так и не была реализована.

В качестве аргумента автор привёл архивные документы Службы внешней разведки России. Справка 1952 года о политическом положении в Западной Германии прямо указывает на то, что вместо искоренения нацистской идеологии «западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников».

По мнению Медведева, весь шумный процесс очищения общества стал лишь видимостью. За исключением запрета откровенно профашистских организаций, мероприятия в этом направлении превратились в «пустой фарс».

«Англосаксы, стремясь сохранить нужных им бывших руководителей гитлеровской военной экономики и крупных нацистов, провели кампанию под лозунгом «Маленьких — вешать, больших — оправдывать», — заявил председатель «Единой России».

Ранее Медведев заявил, что День Победы занимает особое место среди государственных праздников России. По его словам, пламя Вечного огня является для народа символом памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны.