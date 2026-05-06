Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже своей внешности для «Аватара»

Американская актриса К’Орианка Килчер подала иск на режиссёра Джеймса Кэмерона и студию Disney. Она утверждает, что её лицо использовали для создания персонажа Нейтири из знаменитого фильма «Аватар», пишет The New York Times.

Поводом стало интервью, где постановщик сказал, что у синекожей героини «нижняя часть лица» принадлежит именно Килчер. Артистка снималась у него в молодости, и тогда, по её версии, режиссёр тайно «скопировал» её черты.

«В эпоху искусственного интеллекта наша личность больше не в безопасности», — заявила возмущённая женщина. Она потребовала компенсации за незаконное использование своего облика.

К’Орианка известна по ролям в картинах «Жизнь Чака», «Лулу и Бриггс», «Недруги» и сериале «Йеллоустоун». В Disney и штабе Кэмерона официальных комментариев пока не давали.

