Кэмерон Диас снова стала мамой в 53 года: у актрисы родился третий ребёнок

Кэмерон Диас и её муж, музыкант Бенджи Мэдден, стали родителями в третий раз. О пополнении в семье сообщил сам Мэдден в соцсетях. У пары родился сын. Мальчика назвали Наутасом Мэдденом. В публикации музыкант написал, что они с женой частливы и благодарны, а их дети здоровы.

Для 53-летней актрисы это уже третий ребёнок. У Диас и Мэддена также есть шестилетняя дочь Рэддикс и двухлетний сын Кардинал.

Кэмерон и Бенджи поженились в январе 2015 года. Пара редко рассказывает о личной жизни и обычно не показывает детей публике. Даже новость о пополнении семья сопроводила не фотографией малыша, а символичным изображением корабля.

В 2019 году у пары родилась дочь с помощью процедуры ЭКО — Кэмерон тогда было 47. А в 2024-м, когда Диас исполнился 51 год, на свет появился еще и сын — правда, в этот раз ребенка выносила суррогатная мать.

В последние годы Диас постепенно вернулась к работе. После долгой паузы в карьере она снова начала сниматься, но материнство, судя по её редким интервью, осталось для актрисы главным личным проектом.