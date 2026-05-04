День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 11:57

Кэмерон Диас снова стала мамой в 53 года: у актрисы родился третий ребёнок

Кадр из фильма «Чего ждать, когда ждёшь ребёнка» (What to Expect When You’re Expecting) / © Lionsgate

Кадр из фильма «Чего ждать, когда ждёшь ребёнка» (What to Expect When You’re Expecting) / © Lionsgate

Кэмерон Диас и её муж, музыкант Бенджи Мэдден, стали родителями в третий раз. О пополнении в семье сообщил сам Мэдден в соцсетях. У пары родился сын. Мальчика назвали Наутасом Мэдденом. В публикации музыкант написал, что они с женой частливы и благодарны, а их дети здоровы.

Для 53-летней актрисы это уже третий ребёнок. У Диас и Мэддена также есть шестилетняя дочь Рэддикс и двухлетний сын Кардинал.

Кэмерон и Бенджи поженились в январе 2015 года. Пара редко рассказывает о личной жизни и обычно не показывает детей публике. Даже новость о пополнении семья сопроводила не фотографией малыша, а символичным изображением корабля.

Променяли миллионы на любовь: как сложились судьбы 7 актрис, бросивших карьеру ради мужчины
Променяли миллионы на любовь: как сложились судьбы 7 актрис, бросивших карьеру ради мужчины

В 2019 году у пары родилась дочь с помощью процедуры ЭКО — Кэмерон тогда было 47. А в 2024-м, когда Диас исполнился 51 год, на свет появился еще и сын — правда, в этот раз ребенка выносила суррогатная мать.

В последние годы Диас постепенно вернулась к работе. После долгой паузы в карьере она снова начала сниматься, но материнство, судя по её редким интервью, осталось для актрисы главным личным проектом.

Кэмерон Диас вернулась на публику после пятилетнего перерыва и словила хейт от фанатов
Кэмерон Диас вернулась на публику после пятилетнего перерыва и словила хейт от фанатов

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar