Мария Захарова вновь опровергла слухи о гражданстве США у себя и родных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова снова вынуждена опровергать старые домыслы. На этот раз дипломат развеяла слухи о гражданстве или виде на жительство в Соединённых Штатах у себя и своих близких.

В эфире радио Sputnik она заявила категорично: ни у мужа, ни у дочери, ни у родителей нет и никогда не было иностранных паспортов. У членов её семьи также не обнаружится видов на жительство в других государствах и даже долгосрочных виз, которые можно приравнять к таким документам.

Захарова напомнила, что ложные вбросы начались сразу после её назначения на должность главы департамента печати. Опровержения публиковались на официальных площадках ещё в 2020 году и позже — то есть фейку уже около шести лет. Однако, несмотря на это, слухи продолжают тиражировать.

