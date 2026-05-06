Москва не намерена отвечать на навязываемую концепцию «мира посредством силы» уступками или демонстрацией доброй воли. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, традиционные дипломатические инструменты в текущей ситуации стали неэффективны.

В своей статье для RT политик предложил альтернативный подход. По его словам, вместо попыток укрепить доверие, государство должно делать ставку на «безопасность России через животный страх Европы».

«Нам хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Значит, ответить мы можем только «безопасностью России через животный страх Европы». Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни», — заявил политик.

Медведев подчеркнул, что предотвратить глобальную катастрофу можно лишь одним способом. Необходимо добиться того, чтобы Берлин и другие страны ЕС осознали неотвратимость «неприемлемого урона» в случае продолжения текущего курса.

Зампред Совбеза прямо связал действия западных политиков с реализацией плана «Барбаросса 2.0». По мнению автора материала, любые шаги, которые воспринимаются как слабость или миролюбие, лишь приближают риск масштабного столкновения.

Также в статье Медведев выступил с резкой критикой в адрес послевоенного устройства ФРГ. Политик заявил, что реальная денацификация в этой стране по сути так и не была реализована.