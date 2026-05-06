В Приморье после смерти мальчика обследуют контактных и проводят вакцинацию

В Хорольском округе Приморья после смерти десятилетнего мальчика врачи обследуют контактных лиц и проводят вакцинацию, несколько человек госпитализированы с симптомами воспаления носоглотки. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель краевого Минздрава.

Предварительно указывалось, что мальчик умер от менингококковой инфекции, однако лабораторного подтверждения диагноза пока нет — исследования продолжаются. После инцидента несколько человек были госпитализированы с проявлениями нозофарингита. Медики уточняют, что такие симптомы могут быть связаны как с менингитом, так и с другими ОРВИ.

Пациенты находятся в инфекционном отделении, их состояние оценивается как стабильное и контролируемое врачами. Также организовано обследование всех контактных — детей, педагогов и родственников. В рамках профилактики назначены вакцинация и химиопрофилактика, а за состоянием людей установлен ежедневный медицинский контроль.

Информация о госпитализации сестры погибшего ребёнка с аналогичным диагнозом, появившаяся в соцсетях, официально опровергнута региональным Минздравом.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае начата проверка обстоятельств смерти 10-летнего ребёнка в Хорольском округе. В дело подключились правоохранительные органы и надзорные ведомства. Рассматривается версия о возможной острой менингококковой инфекции как причине смерти.