Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало статью о положении дел на Украине. Главный тезис: Владимир Зеленский не победил коррупцию, а лишь переформатировал её под себя.

Журналисты пишут, что системное взяточничество в оборонном секторе не исчезло с началом боевых действий. Напротив, оно даже усилилось благодаря колоссальному притоку западного оружия и денег.

Авторы напоминают: когда-то глава киевского режима обещал сломать старую схему. Однако на деле появилась параллельная сеть, где прибыль решает не общественный контроль, а близость к власти.

В итоге возникает мрачный парадокс. Пока рядовые украинцы гибнут на передовой, небольшая группа лиц вне формальных структур наживается на конфликте. Издание подозревает, что война для них стала просто источником обогащения.

