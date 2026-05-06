Эксперт предупредила о флешках с вредоносным ПО у бизнес-центров в России

В России фиксируются случаи, когда злоумышленники специально оставляют флешки с вредоносным ПО возле бизнес-центров для взлома корпоративных систем. О схеме РИА «Новости» рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

«Флешки разбрасывают намеренно — у офисов, в лифтах или на парковках бизнес-центров. В экспериментах ИБ больше половины людей подключают найденные флешки к своим устройствам. И этого достаточно, чтобы попасть в инфраструктуру без взломов и сложных техник», — сказала она.

Внутри накопителей обычно содержатся файлы, замаскированные под документы или изображения. При открытии они могут запускать вредоносные программы и использовать уязвимости системы, особенно на устаревшем ПО. Отдельно отмечается, что некоторые устройства могут определяться системой не как обычная флешка, а как другое подключённое оборудование, что позволяет им автоматически выполнять команды и загружать вредоносные компоненты.

После получения доступа к компьютеру атака развивается внутри сети: злоумышленники могут получать пароли, токены, файлы и переписку, а также шифровать или уничтожать данные. В результате под угрозой оказывается вся внутренняя инфраструктура компании. Эксперт подчёркивает, что подключать найденные флешки нельзя ни при каких условиях. В офисе их следует передавать в ИТ- или ИБ-службы, а в общественных местах — не пытаться проверять самостоятельно.

