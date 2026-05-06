Остались на месте, но всё изменилось: Пашинян — о новом геополитическом «чуде» Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал, что страна изменила своё географическое положение, не сдвинувшись с места, и теперь фактически стала перекрёстком, соединяющим Восток и Запад. Об этом глава кабмина заявил в своей речи на форуме «Ереванский диалог».

Пашинян обратил внимание на то, что за последние несколько лет с республикой произошло нечто очень важное и существенное, что поначалу может даже показаться невероятным. По его утверждению, сегодня у Армении совершенно иное географическое положение по сравнению с тем, что было совсем недавно, хотя физически страна осталась на прежнем месте. Как отметил глава правительства, ранее сложилось устойчивое мнение, будто республика занимает крайне невыгодное и тяжёлое положение: она находится в неспокойном регионе, окружена недружелюбными соседями, а из этого соседства проистекают экзистенциальные угрозы. И именно эта картина мира, по словам Пашиняна, долгое время определяла курс государства, умонастроения граждан и все ключевые решения, которые принимались в стране.

«Сегодня я могу констатировать, что произошло поистине историческое событие, — в том смысле, что теперь краткое описание географического положения Республики Армении заключается не в том, что она находится в проблемной среде проблемного региона. Описание географического положения Армении таково: через Республику Армению проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком», — заявил он.

Премьер акцентировал: сегодня основная задача правительства — рассматривать любые вопросы исключительно через эту призму и на её базе формировать все без исключения стратегии. Для их конкретного наполнения, как уточнил политик, уже запущены и действуют два взаимосвязанных проекта — «Перекрёсток мира» и «Маршрут Трампа» (последний, поясним, обеспечивает сообщение Азербайджана с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию). Пашинян высказал убеждение, что данный вариант является надёжным маршрутом, позволяющим республике совершить переход от невыгодного географического расклада к выгодному, а также от региональной и международной изоляции к полноценному сотрудничеству и интеграции.

Ранее Пашинян заявил о заинтересованности страны в возможном членстве в Европейском союзе. Армения была бы рада получить статус члена объединения, а прошедший саммит Армения — ЕС он назвал исторической вехой.