Без смены цифр и с любым оператором: В России упростят переезд с номером телефона

Правительство РФ разрешило сохранять мобильный номер при переезде в другой регион страны — новая возможность заработает с 1 сентября. Решение закреплено постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

«С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой межрегионального переноса номера, абоненту потребуется подать заявление своему оператору связи. Сделать это можно как при личном обращении, так и дистанционно. Заявка будет доступна через официальный сайт оператора, через ресурс базы данных перенесённых номеров, а также с использованием портала госуслуг.

В кабмине пояснили, что сейчас при переезде в другой регион номер сохраняется, однако абонент остаётся на прежнем тарифе, что в отдельных случаях делает звонки в новом регионе дороже. После вступления изменений в силу номер можно будет сохранить и при смене оператора связи, в том числе если в новом регионе отсутствует сеть прежнего провайдера.

Реформа предусмотрена планом реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года и направлена на повышение гибкости услуг и усиление конкуренции на рынке.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается возможное изменение стоимости услуги сохранения мобильного номера при смене оператора связи. Минцифры подготовило законопроект, предусматривающий корректировку действующих правил в сфере связи.